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Spor

PSG, Montpellier'i 4 golle devirdi

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 37. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Montpellier'yi 4-0 mağlup etti.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 00:26 - Güncelleme:
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), konuk olduğu Montpellier'yi 4-0 yendi.

Ligue 1'de 37. hafta maçları sona erdi. PSG, Lionel Messi'nin 6 ve 20, Angel Di Maria'nın 26 ve Kylian Mbappe'nin 60. dakikada penaltıdan attığı gollerle galip geldi.

Lille ise milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Nice deplasmanında 3-1 galip geldi.

Ligde son hafta maçları, 21 Mayıs'ta yapılacak.

AJACCİO, LİGUE 1'E YÜKSELDİ

Ligue 2'de sezonu lider tamamlayan Toulouse'dan sonra ikinci sırayı alan Ajaccio da Ligue 1'e yükseldi.

Auxerre, Paris ve Sochaux ise Ligue 1'e yükselebilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu üç takım arasındaki maçlardan galip ayrılacak taraf, Ligue 1'de 18. sırayı alacak ekiple play-off müsabakalarına çıkacak.

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