PSG, Montpellier'i farklı geçti, liderliği sürdürdü

23 Ocak 2021 Cumartesi 01:02 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 01:02

Parc des Princes'de oynanan maçı ev sahibi PSG 4-0 kazanarak sezonun 14. galibiyetini aldı.

Maçın henüz 19. dakikasında konuk ekip Montpellier'den Omlin, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 34. dakikaya gelindiğinde Mbappe sessizliği bozdu ve ilk yarı 1-0 bitti.

İkinci yarıya etkili başlayan PSG, 4 dakika içinde 3 gol atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi, 60'ta Neymar, 61'de Icardi ve 63'te ilk golü atan Mbappe skoru 4-0'a getiren isimler oldu.

Bu sonucun ardından PSG, ligde puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 28 puanda kalarak orta sıralarda aldı.