PSG, Nice engelini 2 golle aştı

Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Nice karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Paris Saint-Germain oldu.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada frikikten Lionel Messi ve 83. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Nice'in tek golü 47. dakikada Gaetan Laborde'den geldi.

Arjantinli Lionel Messi kariyerindeki 60. frikik golüne imza attı. Maça yedek başlayan ve 59'da oyuna giren Kylian Mbappe ise PSG'de 85. golünü atarak Zlatan Ibrahimovic'i ayakaladı. 115 gol atan Edinson Cavani ile farkı 1 gol daha azalttı.

Teknik direktörü Christophe Galtier'in geçen sene çalıştırdığıo Nice'i deviren Paris Saint-Germain, 9. haftada, 8. galibiyetini aldı. PSG sadece Monaco ile berabere kaldı.

Puanını 25 yapan Paris Saint-Germain haftayı yine mutlu kapattı. Ligde 9 haftada sadece 2 kez kazanan, 2 kez de berabere kalan Nice, 8 puanla haftayı kapattı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint-Germain, Reims'e konuk olacak. Nice, Troyes'u ağırlayacak.