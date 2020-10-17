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Spor

PSG, Nimes deplasmanında farklı kazandı

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında PSG, deplasmanda Nimes'e konuk oldu. Nimes'in 10 kişi kaldığı maçta PSG 4-0 kazandı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:13 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:13
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Costieres Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSG 4-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Landre Nimes'de kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve takımını maçın henüz başında 10 kişi bıraktı 32. dakikaya gelindiğinde Kylian Mbappe'nin golüyle PSG öne geçmeyi başardı, ilk yarı PSG üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda kontrolü elinden bırakmayan PSG rakibinin direncini 77. dakikada kırmayı başardı ve Florenzi ile farkı ikiye çıktı. 83'de bir kez daha Mbappe sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Sarabia 88'de attığı golle maçı 4-0 olarak ilan etti.

Bu sonucun ardından PSG 15 puana yükselirken Nimes ise 8 puanda kaldı.

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