İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2022 Salı / 27 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8665
  • EURO
    18,1198
  • ALTIN
    986.239
  • BIST100
    2537.12
Spor

PSG, Nordi Mukiele transferini duyurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, RB Leipzig'de forma giyen Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

26 Temmuz 2022 Salı 19:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Paris Saint-Germain yıldızlar topluluğuna yeni bir isim kazandırdı.

Fransız ekibi, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Nordi Mukiele'yi renklerine bağladı. PSG, gözde sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Nordi Mukiele için uzun süredir girişimlerini sürdüren PSG, ülke basınında yer alan haberlere göre Alman temsilcisine 10 milyon euro ve bonus ödeyecek. Mukiele'nin sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kalması transferde PSG'nin elini güçlendirdi.

2018 yazında Montpellier'den 16 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Mukiele geçen sezon 38 resmi maçta 2 gol ve 4 asiste imza attı.

2021'de milli olan futbolcu şu ana kadar Fransa formasını 1 kez sırtına geçirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.