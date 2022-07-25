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Spor

PSG, Nordi Mukiele'nin transferini bitiriyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, RB Leipzig'de forma giyen Nordi Mukiele'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 00:58 - Güncelleme:
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Paris Saint-Germain, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Nordi Mukiele'nin transferinde son aşamaya geldi.

PSG geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Nordi Mukiele'nin transferi için kulübü RB Leipzig ile anlaşmada son aşamaya geldi. PSG'nin yeni hocası Cristophe Galtier'in oyuncuyu çok istediği bilinirken, oyuncunun kanat beki oynayabilmesinin yanı sıra çok yönlülüğünün de transferde faktör olduğu öğrenildi.

PSG'nin bu transfer için RB Leipzig'e 12 milyon Euro'nun yanı sıra 4 milyon Euro'luk bonusları içeren toplam 16 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

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