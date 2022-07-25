PSG, Nordi Mukiele'nin transferini bitiriyor

Paris Saint-Germain, Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de forma giyen Nordi Mukiele'nin transferinde son aşamaya geldi.

PSG geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Nordi Mukiele'nin transferi için kulübü RB Leipzig ile anlaşmada son aşamaya geldi. PSG'nin yeni hocası Cristophe Galtier'in oyuncuyu çok istediği bilinirken, oyuncunun kanat beki oynayabilmesinin yanı sıra çok yönlülüğünün de transferde faktör olduğu öğrenildi.

PSG'nin bu transfer için RB Leipzig'e 12 milyon Euro'nun yanı sıra 4 milyon Euro'luk bonusları içeren toplam 16 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.