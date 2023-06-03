PSG, öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti

Paris Saint-Germain, takımdan ayrılacak isimlerden biri olan Sergio Ramos'un 16'da attığı golle öne geçti. Kylian Mbappe, 21. dakikada penaltıdan durumu 2-0'a getirdi. Clermont, 24. dakikada Johan Gastien ile farkı bire indirdi. Clermont, 37. dakikada Grejohn Kyei ile bir penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekip Mehdi Zeffane'nin 45. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitti.

Clermont, penaltıyı kaçıran Kyei'nin 63'te attığı golle güçlü rakibi karşısında 3-2 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmadı ve PSG, Clermont'a 3-2 kaybetti.

PSG'de son maçına çıkan Lionel Messi, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Paris Saint-Germain'de futbolcularının arkalarında, geçtiğimiz hafta attan düşmesi sonucu yaralanan İspanyol kaleci Sergio Rico'nun adı yer aldı.

Bu sonucun ardından PSG sezonu 85 puanla bitirdi. Clermont ise sezona 59 puanla noktayı koydu.