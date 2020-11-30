30 Kasım 2020 Pazartesi 21:30 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:30

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlarken, listede Ozan Kabak'ın olduğu ortaya çıktı.

Avrupa basınında Milan, Real Madrid ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcumuz Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti.

"LEONARDO YAKIN TAKİBE ALDI"

Fransız basını, Paris Saint Germain'de gündem maddelerinden birinin savunmaya takviye olduğunu duyururken, Ozan Kabak'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi. PSG'nin futbol aklı olan Leonardo'nun Ozan Kabak'ın durumunu takip etmeye başladığının altı çizildi.

Öte yandan haberde, Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan Ozan Kabak için Schalke'nin sözleşmede yazan 45 milyon euroluk Serbest kalma maddesinin altında bir rakamı kabul etmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. PSG'nin ise 20 yaşındaki genç savunmacı için nasıl bir hamle yapacağının merakla beklendiği vurgulandı.

GALATASARAY DA PAY ALACAK



Bu arada Ozan Kabak'ın geleceğini Galatasaray da yakından takip ediyor. Schalke, Ozan Kabak'ı 45 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 2 milyon 250 bin Euro'yu kasasına koyacak.