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Spor

PSG, Randal Kolo Muani için kararını verdi

Fransız devi PSG'nin 95 milyon euroya kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani beklenen performansı gösteremedi. Fransız yönetimi oyuncunun kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakıyor.

3 Kasım 2024 Pazar 17:29 - Güncelleme:
PSG, Randal Kolo Muani için kararını verdi
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Paris Saint-Germain, 2023 yılında 95 milyon euro ödeyerek transfer ettiği yıldız isim için kararını verdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Randal Kolo Muani, PSG'den ayrılabilir.

PSG OPSİYONLU KİRAMAYA SICAK

Fransız devinde bekleneni veremeyen 25 yaşındaki futbolcunun teklif gelmesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği belirtildi.

MUANI AYRILMAK İSTİYOR

Fransız futbolcuya Premier Lig dahil birçok takımın ilgisinin olduğu ve kış transfer döneminde ayrılığın yaşanabileceği yazıldı. Ayrıca Randal Kolo Muani'nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı.

95 milyon euroya alınan oyuncu PSG'de toplam 50 maça çıktı ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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