PSG, Real Madrid'i 90+4'te Kylian Mbappe ile yıktı

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:59 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 00:59

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız devi PSG ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geldi.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi PSG, son dakika golüyle 1-0 kazanarak çeyrek final için avantajı yakaladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında adeta kaleci Courtios'in şovu vardı. İlk yarıda 7 gol pozisyonunu kurtararakk kalesini gole kapatan Belçikalı isim, maçın yıldızı olmayı başardı.

İkinci yarıda ise PSG, 61. dakikada penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi'nin şutunu kaleci Courtois çıkararak adeta kalesinde devleşti.Bu dakikadan sonra Real Madrid'te teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuncu değişiklikleriyle gol bulmayı hedefledii ancak bu isteğinde başarılı olamadı. Maçta 90+4. dakikaya gelindiğinde Kylian Mbappe'nin golüyle PSG öne geçti ve maçı da 1-0 kazandı.

İki takımı karşı karşıya getirerek çeyrek finalisti belirleyecek eşleşmenin rövanşı 9 Şubat'ta oynanacak.