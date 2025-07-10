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Spor

PSG, Real Madrid'i dağıttı! Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu

Paris Saint-Germain, FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde karşılaştığı Real Madrid'i 4-0 mağlup etti. İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler 81 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi10 Temmuz 2025 Perşembe 00:08 - Güncelleme:
PSG, Real Madrid'i dağıttı! Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte PSG, finale uzanırken; Real Madrid ise turnuvaya veda etti.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı ve yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

FİNALDE RAKİP CHELSEA

PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.

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