2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Real Madrid kozlarını paylaştı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde yer alan MetLife Stadyumu'nda oynanan maçı PSG 4-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte PSG, finale uzanırken; Real Madrid ise turnuvaya veda etti.

ARDA GÜLER 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı ve yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

FİNALDE RAKİP CHELSEA

PSG, finalde Fluminense'yi eleyen Chelsea ile karşılaşacak.

Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.