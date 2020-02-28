PSG rekor kırmaya hazırlanıyor!

28 Şubat 2020 Cuma18:24 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 18:24

Paris Saint-Germain, bu yaz sözleşmesi bitecek olan Thiago Silva'nın halefini buldu: Kalidou Koulibaly...

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG, 35 yaşına gelen Thiago Silva'nın biten sözleşmesini yenilemek istemiyor. Brezilyalı oyuncunun da Milan'a yeşil ışık yaktığına dair çıkan haberler sonrası, Paris'in gönlünden başka bir oyuncu olduğu da ortaya çıktı.

Buna göre; Paris Saint-Germain yönetimi, Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly'nin transferinde karar kıldı. Fransızlar, yıldız savunmacı için Napoli'ye 110 milyon euro civarında bir teklif sunacak. Transfer bu rakamla sona ererse, Kalidou Koulibaly tarihin en pahalı stoperi ünvanını Harry Maguire'dan alacak.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, şimdiden Napoli ile temaslara başladı bile...

Napoli'nin 2014 yazında 7.75 milyon euro bonservis karşılığı KRC Genk'en transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, bu sezon 21 maçta süre aldı.