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Spor

PSG, Renato Sanches için kararını verdi

Paris Saint-Germain sezon sonunda takıma dönecek Renato Sanches ile yollarını ayırmak istiyor.

5 Mayıs 2024 Pazar 16:35 - Güncelleme:
PSG, Renato Sanches için kararını verdi
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Yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istediği forma süresini bulmakta zorlanan Renato Sanches sezon sonunda Roma'dan ayrılıp Paris Saint-Germain'e geri dönmeye hazırlanıyor.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma, Portekizli yıldız oyuncunun sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.Bu kararın ardından Renato Sanches tekrardan Paris Saint-Germain'e döneceği söylendi.

Ancak Paris Saint-Germain yönetimi 26 yaşındaki Portekizli orta sahayı kadroda düşünmediği ve Renato Sanches yaz transfer döneminde elinden çıkarmak istediği söylendi.

BEŞİKTAŞ'LA ADI GEÇİYORDU

Renato Sanches adı özellikle kış transfer döneminde sık sık Beşiktaş ile anılsa da transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

12 MAÇA ÇIKABİLDİ

Bu sezon Roma formasıyla yalnızca 12 resmi maça çıkan Renato Sanches bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

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