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Spor

PSG, Rennes deplasmanından 3 golle çıktı

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Bruno Genesio'nun ekibi Rennes ile Luis Enrique'nin yönetimindeki Paris Saint Germain karşı karşıya geldi.

8 Ekim 2023 Pazar 23:45 - Güncelleme:
PSG, Rennes deplasmanından 3 golle çıktı
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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint Germain, deplasmanda Rennes'i 3-1 mağlup etti.

Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 3-1 kazanırken goller; 32. dakikada Vitinha, 36. dakikada Achraf Hakimi ve 58. dakikada Randal Kolo Muani'den geldi. Ev sahibi Rennes'in tek golünü ise 56. dakikada Amine Gouiri kaydetti.

Rennes'de forma giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım, maçın 71. dakikasında Arnaud Kalimuendo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 15'e yükseltirken, Rennes 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında PSG evinde Strasbourg'u ağırlarken, Rennes deplasmanda Lorient ile karşılaşacak.

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