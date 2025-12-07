PSG, Rennes'i beş golle devirdi

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında PSG, Rennes'i konuk etti.

Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-0 kazandı.

28 ve 67. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia, 39. dakikada Senny Mayulu, 88. dakikada Ibrahim Mbaye ve 90+1. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

Öte yandan Rennes'te Jeremy Jacquet, 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 33'e yükseltti ve lider Lens ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Lens ise 24 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.

Ligue 1'in 16. haftasında PSG, Metz'e konuk olacak. Rennes ise Brest'i ağırlayacak.