PSG, Salah iddialarını yalanladı

Paris Saint-Germain Başkanı Al-Khelaifi, Liverpool forması giyen Muhammed Salah ile ilgili konuştu.

Al-Khelaifi, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Mısırlı yıldızla ilgilendikleri yönünde çıkan haberler için, "Doğru değil." dedi.

Al-Khelaifi, açıklamasında, "Salah, harika bir oyuncu ama dürüst olmak gerekirse onu hiç düşünmedik. Her kulübün ona sahip olmak isteyeceğini biliyoruz ancak bizim hakkımızdaki bu söylentiler kesinlikle doğru değil." diye konuştu.

Salah, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Liverpool'dan yeni sözleşme teklifi almadığını ve hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.

Liverpool'da bu sezon 20 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 11 asist yaptı.