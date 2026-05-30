PSG, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde penaltılarda İngiliz temsilcisi Arsenal'ı mağlup eden Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, kupasını aldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final müsabakası, Fransız temsilcisi PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena'da yapıldı.

Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran PSG, mutlu sona ulaşan takım oldu. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Fransız ekibi, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Final müsabakasının ardından Puskas Arena'da kupa töreni düzenlendi. Törende ikinci Arsenal futbolcularına madalyalarını, şampiyonluğa ulaşan PSG'ye ise madalya ve kupalarını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. Törende yer alan PSG Kulübü Başkanı Nasır el-Halifi, futbolcularını ve teknik direktör Luis Enrique'ye sarılarak kutladı.

Şampiyonluk seremonisinde PSG kaptanı Marquinhos, Ceferin'in elinden aldığı kupayı büyük bir sevinçle havaya kaldırdı. Marquinhos'a sonrasında takım arkadaşları, teknik ekip ve başkan El-Halifi de katıldı.

Futbolcular, daha sonra kupayı kendilerini desteklemek için gelen taraftarlara götürdü.