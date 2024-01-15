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Spor

PSG serisini sürdürüyor!

Fransa Ligue 1 18. hafta karşılaşmasında PSG, konuk olduğu Lens'i 2-0 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti.

15 Ocak 2024 Pazartesi 01:04 - Güncelleme:
PSG serisini sürdürüyor!
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Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında Lens ile lider PSG karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis'te oynanan maçı PSG 2-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Bradley Barcola ve 89. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Ev sahibi Lens'te Przemyslaw Frankowski, karşılaşmanın 7. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

Lens'te Jonathan Gradit dakika 45+2'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran PSG, puanını 43 yaparak liderliğini sürdürdü. Lens ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Lens, Toulouse deplasmanına gidecek. PSG, sahasında Brest'i ağırlayacak.

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