PSG, Strasbourg deplasmanında kazandı

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında PSG deplasmanda Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.
Meinau Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Senny Mayulu ve 81. dakikada Nuno Mendes kaydetti. Eve sahibinin tek golü 27. dakikada Guela Doue'den geldi. PSG'de Achraf Hakimi 75. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte PSG 48 puanla Ligu 1'de haftayı 46 puandaki Lens'in önünde lider tamamladı. Srasbourg ise 30 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında PSG, Marsilya'yı ağırlayacak. Strasbourg ise Le Havre deplasmanına gidecek.