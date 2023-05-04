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Spor

PSG taraftarı ayaklandı! Messi ve Neymar'a küfür edildi

PSG'li bir grup taraftar, Neymar ve Messi'ye küfürlü tezahüratta bulunarak takımdan gitmelerini istedi. Bu olay Fransa'da büyük gündem oluşturdu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
PSG taraftarı ayaklandı! Messi ve Neymar'a küfür edildi
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PSG'de bir grup taraftarın kulüp yönetimine ve takımın yıldızları Messi ve Neymar aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunmasının yankıları Fransa'da büyük gündem oluşturdu.

Fransız ekibinin en büyük taraftar gruplarından Ultras'tan bir grup PSGli, kulüp binası önünde uzun süre sloganlar atarak eylem yaptı.

Taraftarların hedefindeki isimler olan Messi ve Neymar'a uzun süre küfürlü tezahuratlar yapan grup daha sonra Neymar'ın yaşadığı evin önüne gitti. Burada ağza alınmayacak küfürlerle Brezilyalı yıldıza 'takımdan git' mesajı vermeye çalışan grup, olaylar büyümeden dağıldı.

PSG'DEN AÇIKLAMA "UTANÇ VERİCİ"

Paris ekibi olayların ardından kısa bir açıklama yayınlayarak yaşananların utanç verici olduğunu belirtti ve "Küçük bir grubun katlanılamaz ve aşağılayıcı eylemlerini kınıyoruz. Konu ne olursa olsun bu yapılan eylemler kimseyi haklı çıkaramaz. Kulüp, oyuncularına, yönetimine ve bu utanç verici davranışların hedef aldığı herkese desteğini sürdürmeye devam edecektir" sözleri kullanıldı.

NEYMAR'IN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİSİ

Protestoların gündem olması sonrası gözler bir anda Neymar ve Messi'ye çevrildi. Messi, Suudi Arabistan ziyareti nedeniyle kadro dışı kalmasının da etkisiyle sessizliğini korurken Neymar'dan dikkat çeken bir hareket geldi.

Neymar, sosyal medyada 'PSG küçük kulüp' yazılı bir paylaşımı beğenerek protestolara bir anlamda ilk cevabını vermiş oldu.

"MESSI ÇOK ÖFKELİ"

Fransa'nın ünlü gazetelerinden Le Parisien ise Messi'nin çıkan olaylar nedeniyle oldukça öfkeli olduğunu sayfalarına taşıdı.

Teknik direktör Galtier ve Sportif Direktör Campos'tan izin almadan Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Messi'nin kadro dışı bırakıldığı haberleri flaş gelişme olarak duyurulmuştu.

Arjantinli süperstarın kadrodışı kalmasının üzerine taraftarın küfürlü protestoları da eklenince sezon sonu bitecek olan sözleşmenin uzatılmayacağı da bir anlamda kesinleşmiş oldu.

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