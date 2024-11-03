İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG tek golle kazandı

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, konuk ettiği Lens'i 1-0 mağlup etti. Bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden PSG, liderliğini sürdürdü.

3 Kasım 2024 Pazar 00:39 - Güncelleme:
PSG tek golle kazandı
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Paris Saint-Germain, Lens'i konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 4. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.

Öte yandan Lens'te Abdukodir Khusanov 59. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sezon yoluna yenilgisiz devam eden PSG, 26 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Lens ise 14 puanda kaldı.

Ligue 1'de bir sonraki hafta PSG, Angers'e konuk olacak. Lens ise Nantes'i konuk edecek.

  • Fransa Ligue 1
  • Paris Saint-Germain
  • Lens maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.