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Spor

PSG transferde vites yükseltti! İşte listedeki isimler

Fransız devi Paris Saint-Germain yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında savunma ve kaleye öncelik verdi. Teknik direktör Luis Enrique'nin listesinde Ilya Zabarnyi, Lucas Chevalier, Rodrigo Mora ve Rafael Leao bulunuyor.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
PSG transferde vites yükseltti! İşte listedeki isimler
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Luis Enrique, sessiz geçen yaz aylarını geride bırakıp Paris Saint-Germain'de transfer vitesini sonuna kadar açtı. Yeni sezon yaklaşırken İspanyol teknik direktör, kadrodaki eksikleri tamamlayarak Avrupa'nın zirvesi için yeniden iddialı bir takım kurmak istiyor.

PSG, 6 Ağustos'ta antrenmanlara başlayacak. Bu hazırlık süreci, 13 Ağustos'taki Süper Kupa finali ve 17 Ağustos'taki Nantes maçıyla açılacak Ligue 1 sezonu öncesi kritik öneme sahip. Luis Enrique, oyuncularının fiziksel ve taktiksel olarak hazır olmasını istiyor.

Savunma ve kaleye yapılacak takviyeler PSG'nin transfer gündeminde ilk sırada. Listenin başında Bournemouth'lu Ilya Zabarnyi yer alıyor. İngiliz ekibi, 60 milyon eurodan fazla bonservis talep ederken, PSG bu bedeli düşürmek için yoğun pazarlık yapıyor.

Kale için hedefte Lille'in genç kalecisi Lucas Chevalier var. PSG'nin ilk teklifi Lille tarafından yetersiz bulundu. Fransız kulübü, 40 milyon euroluk bir rakam istiyor. Luis Enrique'nin bir diğer hedefi ise Porto'nun orta sahası Rodrigo Mora. Genç yıldızın sözleşmesini yeni uzatması nedeniyle transfer maliyeti oldukça yüksek.

Öte yandan, kulüpteki bazı oyuncuların ayrılması halinde Milan'ın hücum yıldızı Rafael Leao için de fırsat kollanıyor.

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