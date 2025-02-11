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Spor

PSG tur kapısını araladı

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Brest'i 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 23:51 - Güncelleme:
PSG tur kapısını araladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off ilk maçında Paris Saint Germain ile Brest karşı karşıya geldi.

Stade du Roudourou'da oynanan maçta PSG, Brest'i 3-0'lık skorla mağlup etti.

PSG'nin gollerini 21. dakikada Vitinha, 45. ve 66. dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti.

RÖVANŞ 19 ŞUBAT'TA

Bu sonuçla birlikte PSG, son 16 turu için büyük bir avantaj elde etti.

PSG ile Brest, 19 Şubat Çarşamba günü rövanş maçı için sahada olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Brest-PSG eşleşmesinin kazananı, Liverpool veya Barcelona ile eşleşecek.

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