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Spor

PSG, Virgil van Dijk için kesenin ağzını açtı! 2 yıl için 100 milyon euro

Liverpool'un deneyimli savunmacısı Virgil van Dijk için pazarlıklar devam ediyor. Deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fransız devi Paris Saint Germain, imza parası dahil 2 yıl için 100 milyon euroluk teklifte bulundu. İşte detaylar...

AKŞAM19 Mart 2025 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
PSG, Virgil van Dijk için kesenin ağzını açtı! 2 yıl için 100 milyon euro
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Anfield Watch'ın haberine göre; Virgil van Dijk'in Liverpool'da kalma ihtimali zayıf. Paris Saint Germain, Liverpool kaptanıyla pazarlık halinde. PSG'nin hocası Luis Enrique'nin kadroda görmek istediği oyuncuya iki yıl için vergiler hariç 80 milyon euro teklif edildi. Oyuncu ayrıca bu transferden 20 milyon euro da imza parası alcak.

Toplam iki yılda kazanacağı ücret 100 milyon euro (4 milyar TL) olacak. Ancak buna rağmen Hollandalı stoperin parayı tek motivasyon unsuru olarak görmediği ve Liverpool'da da kalabileceği belirtildi. 33'lük oyuncu, "Ne olacağını ben de bilmiyorum" diyerek çıkış için açık kapı da bıraktı.

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