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Spor

PSG yeni sezonu farklı açtı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Clermont'u 5-0 mağlup etti.

7 Ağustos 2022 Pazar 00:12 - Güncelleme:
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Ligue 1'in açılış maçında PSG, deplasmanda Clermont ile karşı karşıya geldi.

Stade Gabriel Montpied'de oynanan karşılaşmayı PSG 5-0 kazanarak sezonu galibiyetle açtı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Neymar'ın golüyle perdeyi açan PSG, 26. dakikada Hakimi ile farkı ikiye çıkardı. 38'de Marquinhos skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda PSG ataklarına karşılık veremeyen Clermont'a 4. golü 80. dakikada Lionel Messi attı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Messi bir kez daha topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti. Mücadelede Neymar 3 asist 1 gol, Messi 2 gol 1 asistle oynayarak yıldızlaştı.

Bu sonuça PSG sezonu galibiyetle açarken Clermont ise ilk haftadan mağlubiyetle tanıştı.

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