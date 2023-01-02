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Spor

PSG yeni yıla yenilgiyle girdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1 yendi.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
PSG yeni yıla yenilgiyle girdi
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Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.

Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.

Son şampiyon PSG, 44 puanda kalsa da liderliğini sürdürdü. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan Lens ise PSG ile arasındaki farkı 4 puana indirdi.

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