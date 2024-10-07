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Spor

PSG zirve yarışında yara aldı

Fransa Ligue 1 7. hafta maçında PSG, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Luis Enrique'nin ekibi, liderliği Monaco'ya kaptırdı.

7 Ekim 2024 Pazartesi 01:16 - Güncelleme:
PSG zirve yarışında yara aldı
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Fransa Ligue 1 7. hafta maçında PSG, deplasmanda Nice ile karşılaştı. Allianz Riviera'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Nice 39. dakikada Ali Abdi ile 1-0 öne geçti. PSG, Nuno Mendes'in 52. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 bitti.

Ligde henüz mağlup olmayan PSG, ikinci kez berabere kaldı. Nice ise üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Bu sonuçla 17 puana yükselen Luis Enrique'nin ekibi, liderliği 19 puanlı Monaco'ya kaptırdı. Nice ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Strasbourg'u ağırlayacak. Nice ise Nantes deplasmanına gidecek.

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