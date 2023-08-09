PSG'de 5 isim ile yollar ayrılıyor

Fransa devi Paris Saint Germian kadroda revizyona gidiyor.

Paris Saint Germain'de teknik direktör Luis Enrique ve sportif direktör Luis Campos, 5 oyuncudan kendilerine takım bulmalarını istedi. Lionel Messi ile yollarını ayıran PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşme uzatmaması sebebiyle kadro dışı bırakmıştı.

RMC Sport'un haberine göre, Fransız ekibinde bu kez bir başka yıldız Neymar'ın ayrılığı gündemde.

5 İSİM SATIŞ LİSTESİNDE

İspanyol teknik adam yaptıkları toplantı sonrası 5 futbolcuyu gözden çıkardı.

Enrique, oyuncularla yaptığı görüşme sonrası Neymar, Hugo Ekitike, Juan Bernat, Renato Sanches ve Marco Veratti'nin kendilerine takım bulmasını istedi.