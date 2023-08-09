İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0211
  • EURO
    29,6522
  • ALTIN
    1663.95
  • BIST100
    7600.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

PSG'de 5 isim ile yollar ayrılıyor

Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain, 5 oyuncusuyla yollarını ayırmaya karar verdi. Fransız ekibi Neymar, Hugo Ekitike, Juan Bernat, Renato Sanches ve Marco Veratti'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
PSG'de 5 isim ile yollar ayrılıyor
ABONE OL

Fransa devi Paris Saint Germian kadroda revizyona gidiyor.

Paris Saint Germain'de teknik direktör Luis Enrique ve sportif direktör Luis Campos, 5 oyuncudan kendilerine takım bulmalarını istedi. Lionel Messi ile yollarını ayıran PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşme uzatmaması sebebiyle kadro dışı bırakmıştı.

RMC Sport'un haberine göre, Fransız ekibinde bu kez bir başka yıldız Neymar'ın ayrılığı gündemde.

5 İSİM SATIŞ LİSTESİNDE

İspanyol teknik adam yaptıkları toplantı sonrası 5 futbolcuyu gözden çıkardı.

Enrique, oyuncularla yaptığı görüşme sonrası Neymar, Hugo Ekitike, Juan Bernat, Renato Sanches ve Marco Veratti'nin kendilerine takım bulmasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.