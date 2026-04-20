20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Spor

PSG'de ayrılık için izin çıktı

Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Marquinhos'a ayrılık için izin verdi.

HABER MERKEZİ20 Nisan 2026 Pazartesi 13:18
Paris Saint-Germain, Brezilyalı stoperi Marquinhos'a ayrılık iznini verdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, PSG, Marquinhos'un yeni sezonda kariyerinde yeni bir sayfa açmak istemesi durumunda 31 yaşındaki futbolcunun ayrılığına karşı çıkmayacak.

Marquinhos, geçen sezon da Paris Saint-Germain'deki geleceği konusunda bir süre karar verme dönemini girmiş ve Fransız ekibinde devam etme kararı almıştı.

PSG, Brezilyalı savunma oyuncusunun ayrılık ihtimaline karşılık alternatif çalışmalarına da başladı.

Paris Saint-Germain ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Marquinhos, bu sezon 26 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

