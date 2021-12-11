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Spor

PSG'de gözden düşen Mauro Icardi, ocak ayında yolcu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Mauro Icardi'nin teknik direktör Mauricio Pochettino'nun gözünden düştüğü ve ara transfer döneminde takımdan gönderileceği iddia edildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:45 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 00:46
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Paris Saint Germain'in Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun planları arasında yer almayan Mauro Icardi'nin ocak ayında takımdan gönderileceği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Paris kulübünün 28 yaşındaki Arjantinliyi Ocak ayında satabileceğini belirtti.

Ancak Icardi'nin Ocak ayı transfer döneminde ayrılmak istemediği ve sezon sonuna kadar takımda kalacağı ifade edildi.

Ayrıca, Premier Lig kulüplerinin kendisine ilgisinin olmasına rağmen oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği aktarıldı.

Mauro Icardi bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol attı.

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