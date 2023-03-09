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Spor

PSG'de gündem Zinedine Zidane!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'ye yenilerek elenen Paris Saint-Germain için Zinedine Zidane ismi gündeme geldi.

9 Mart 2023 Perşembe 21:09 - Güncelleme:
PSG'de gündem Zinedine Zidane!
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih'e elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fransız devi Paris Saint-Germain'de yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlandı.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığının ardından futbol danışmanı Luis Campos ve teknik direktör Christophe Galtier'in koltukları sallanmaya başladı. Özellikle PSG taraftarları Zinedine Zidane'ın takımın başına geçmesi için oldukça istekli.

ZIDANE İÇİN REAL MADRID İHTİMALİ

Sezon başında da adı sıklıkla PSG ile anılan Zinedine Zidane'ın yeniden çalışmaya başlamak istediği belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceğinin henüz belli olmaması sebebiyle Real Madrid ihtimalinin de Zidane için masada bulunduğu ifade edildi.

PSG İÇİN KAPILARI KAPATMADI

Katar ile güçlü ilişkileri bulunan Fransız teknik adamın Paris Saint-Germain için kapıları kapatmadığı ifade edilirken, bu birlikteliğin gerçekleşmesi halinde takım yönetimindeki tüm gücü elinde almak isteyen Zidane ile Luis Campos'un birlikte çalışma ihtimalinin düşük olduğuna yer verildi.

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