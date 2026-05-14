PSG'de hedef Federico Valverde

Fransız devi PSG'nin, Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde için harekete geçtiği iddia edildi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Fransız devi Paris Saint-Germain, Uruguaylı orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip etmeye başladı.

Haberde, geçtiğimiz hafta sonu PSG cephesinin Valverde'nin çevresiyle temasa geçtiği ve oyuncunun Real Madrid'den ayrılması halinde transfer için devreye girmeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü.

Öte yandan Valverde'nin, 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ancak kulübün olası bir satış kararında geleceğini yeniden değerlendirebileceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ

İspanyol basınında çıkan haberlerde, Valverde'nin piyasa değerinin 100 ila 120 milyon euro arasında olduğu belirtilirken, oyuncuyla daha önce Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Manchester City'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.