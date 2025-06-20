PSG'de hedef Richard Rios

Paris Saint-Germain, bu yaz Kulüpler Dünya Kupası rakipleri Palmeiras'ın en iyi oyuncularından birini almayı umuyor.

Fransız başkentinde hareketli bir yaz şimdiden şekilleniyor. Yetenek avcısı olarak bilinen direktör Luis Campos, zaten Joao Neves, Vitinha ve Fabian Ruiz'i barındıran orta sahayı güçlendirmek için adımlar atıyor. Spor direktörü, Luis Enrique'ye yaklaşan müsabakalar için özel olarak hazırlanmış bir takviye vermek istiyor ve tercihini Palmeiras'tan Kolombiyalı yıldız oldu.

2023'te Palmeiras'a geldikten sonra Richard Rios, tam da Parisli taleplerine uygun bir enerjiyle Brezilya sahalarını alt üst ediyor.

Campos, geçen sonbahardan beri coşkulu raporlar yazıyor. Kulüpler Dünya Kupası da bu çekiciliği sadece doğruladı: Porto'ya karşı, eski Flamengo orta saha oyuncusu, hızlı geçişler ve fiziksel etkiyi birleştirerek orta sahayı domine etti.

Güney Amerikalı medya kuruluşu Antena 2'ye göre, 30 milyon euro teklif, Palmeiras'ı satmaya ikna etmeye yetecek ve bu PSG için sorun olmayacak. Çalışanlar anlaşmayı zaten onayladı; şimdi görüşmeler ödeme yapısına odaklanıyor.

PSG, 25 yaşındaki oyuncuyu takip etmede yalnız değil.

Atletico Madrid de Rios'un, Diego Simeone'nin yüksek baskı stiliyle uyumlu görülen mizacını beğeniyor. Nottingham Forest da yarışta ancak bu iki güçlü ekibin gerisinde. Oyuncunun çevresi transfere açık kalmaya devam ederken, Ousmane Dembele ve Marquinhos ile birlikte oynama olasılığının bir mıknatıs gibi çektiğini açıklıyor.

Antena 2 makalesinde, Palmeiras soyunma odasından bir güveni sızdırıyor: "Önümüzdeki birkaç saat belirleyici olacak". Bu da bir transferin yakında gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

PSG yönetim kurulu, oyuncunun sezon öncesi antrenmanlara katılabilmesi için anlaşmayı yaz tatilinden önce kapatmak istiyor. Palmeiras taleplerini artırırsa, Campos bir B planı çıkartır mı? Şimdilik, hiçbir şey açıklanmadı. Tek kesin olan, Luis Enrique'nin yeşil ışık yaktığı; gerisi müzakerelere bağlı.