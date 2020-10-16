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Spor

PSG'de koronavirüs krizi: Sahaya çıkacak 11 oyuncumuz olmayabilir

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel, önümüzdeki hafta oynayacakları Manchester United karşılaşmasında sakatlıklar ve kovid-19 protokolleri gereğince ilk 11'i çıkarmakta zorlanacaklarını açıkladı.

16 Ekim 2020 Cuma 00:39 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 00:40
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Önümüzdeki hafta ellerinde hazır olacak 11-12 veya 13 A takım oyuncusu olacağını söyleyen Tuchel, "Bu dönem bir şanssızlığın içindeyiz. Draxler ve Marquinhos sakatlandı, Dagba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Kehrer, Bernat, Icardi geçen hafta sakatlanmıştı. Verratti İtalya ile sakatlandı, yeni transfer Danilo Ronaldo'da koronavirüs çıkması nedeniyle karantinada olacak" şeklinde konuştu.

Nimes ile oynayacakları lig maçında ilk 11'i çıkarmakta zorlanacaklarını söyleyen Tuchel Manchester United maçı provasını en iyi bu şekilde yapabileceklerini söyledi.

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