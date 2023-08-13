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Spor

PSG'de Kylian Mbappe affedildi! Antrenmana çıkabilecek

Paris Saint-Germain Kulübü, transfer gelişmeleri sebebiyle takımla antrenmanlara çıkmasına izin verilmeyen Kylian Mbappe'nin takım antrenmanlarına katılacağını açıkladı.

13 Ağustos 2023 Pazar 13:01 - Güncelleme:
PSG'de Kylian Mbappe affedildi! Antrenmana çıkabilecek
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Paris Saint-Germain'de bir türlü çözülmeyen Kylian Mbappe konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

YENİDEN İDMANDA

Kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrılması gündemde olduğu için takım antrenmanlarına katılmasına izin verilmeyen Kylian Mbappe'nin yeniden antrenmanlara katılmasına izin verildiği açıklandı.

PSG'nin açıklaması şu şekilde;

"PSG-Lorient maçı öncesinde Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında yapılan çok yapıcı ve olumlu görüşmelerin ardından, oyuncu bu sabah A takım antrenman kadrosuna yeniden dahil edildi."

2025 İHTİMALİ

Fransız basınında yer alan haberlerde, sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin, sözleşmede yer alan artı 1 yıllık opsiyonu düşünmeye başladığı yazıldı.

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