PSG'de Kylian Mbappe belirsizliği

Kylian Mbappe, PSG'nin başını ağrıtıyor. Takımın kadro planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle arkadaşlarının tepkisini çeken 24 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesini yenilemeden, bedavaya ayrılmayı planlıyor. Fransız devinin sahibi El-Khalefi ise net bir şekilde en iyi oyuncularını bedelsiz şekilde kaptırmayacaklarını söyledi. PSG, Mbappe'yi bu sezon satmak istiyor. Ancak belirlenen 200 milyon Euro'luk bonservis bedeli, dünyaca ünlü yıldızla ilgilenen tüm kulüpler için fazlasıyla yüksek. Real Madrid, uzun süredir Fransız oyuncunun peşinde. İspanyol devinin, çok daha düşük bir rakamla PSG'nin kapısını çalabileceği kaydedildi.

İNGİLİZLER TAKİPTE



Premier Lig'de çok kötü bir sezon geçiren Liverpool, Kylian Mbappe'yle yakından ilgileniyor. İngiliz basınına göre Arsenal da 24 yaşındaki yıldız için teklif yapabilir. Bu iki takımın, Real Madrid'den daha yüksek bedeller ödemesi muhtemel. Ancak hayali İspanyol devinin formasını giymek olan Mbappe'nin, Liverpool ve Arsenal'a nasıl yaklaşacağı soru işareti. Dünyaca ünlü yıldızın durumu, transfer dönemi kapanana kadar en çok konuşulacak konu olacak gibi görünüyor.