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Spor

PSG'de Layvin Kurzawa ile yollar ayrılıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sezon sonu 31 yaşındaki Layvin Kurzawa ile yolların ayrılması bekleniyor.

14 Mayıs 2024 Salı 17:43 - Güncelleme:
PSG'de Layvin Kurzawa ile yollar ayrılıyor
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PSG'de Laywin Kurzawa takıma veda etti.

31 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra kulüpten ayrılacağını söyledi.

Kurzawa, "Burada harika günler geçirdim. Zor günlerim de oldu. Ancak PSG'ye olan sevgimde samimi olduğumu bilmenizi isterim. İlişkimizin bazen sorunlu olduğunu biliyorum ama Parc des Princes'in evim olduğunu söylemek benim için ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe ve Keylor Navas da sezon sonunda takımdan ayrılacaklarını duyurmuştu.

KURZAWA'NIN KARİYERİ

Futbola Monaco altyapısında başlayan Layvin Kurzawa 2015'te PSG'ye tranfer oldu.

2022/23 sezonunu Fulham'da kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki sol bek, sezonun tamamlanmasının ardından takıma döndü.

Kurzawa, bu sezon PSG formasıyla sadece 1 maçta forma giydi.

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