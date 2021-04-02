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Spor

PSG'de Marco Verratti koronavirüse yakalandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan oyuncu Marco Verratti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 22:27 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 22:27
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Kulüpten yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 28 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fransa'daki Kovid-19 sağlık protokolleri gereği 10 gün boyunca karantina altında kalacak Verratti, takımının ligde Lille ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk ayağında Bayern Münih ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Hafta içi oynanan milli maçlar sırasında sol uyluk bölgesinde ezilme meydana gelen Verratti'nin, bu süreçte tedavisinin tamamlanması planlanıyor.

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