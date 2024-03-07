PSG'de Mbappe sonrası hedef belirlendi!

Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe için alternatif arayışları devam ediyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre PSG, Kylian Mbappe'nin yerine gelecek yıldız ismi İngiltere'de buldu.

140 MİLYON ÖNERECEKLER

Fichajes'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Arsenal'in yıldız oyuncusu Bukayo Saka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Fransız ekibinin 22 yaşındaki İngiliz yıldız oyuncu için 140 milyon euroluk bir teklif yapacağı ancak İngiliz ekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceğinin belli olmadığı da söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Arsenal formasıyla 35 resmi maça çıkan Bukayo Saka bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.