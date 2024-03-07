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Spor

PSG'de Mbappe sonrası hedef belirlendi!

Paris Saint-Germain, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Kylian Mbappe'nin yerini Arsenal'in yıldızıyla doldurmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinin Bukayo Saka için 140 milyon euro bedeli gözden çıkardığı iddia edildi.

7 Mart 2024 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
PSG'de Mbappe sonrası hedef belirlendi!
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Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe için alternatif arayışları devam ediyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre PSG, Kylian Mbappe'nin yerine gelecek yıldız ismi İngiltere'de buldu.

140 MİLYON ÖNERECEKLER

Fichajes'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, Arsenal'in yıldız oyuncusu Bukayo Saka'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Fransız ekibinin 22 yaşındaki İngiliz yıldız oyuncu için 140 milyon euroluk bir teklif yapacağı ancak İngiliz ekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceğinin belli olmadığı da söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Arsenal formasıyla 35 resmi maça çıkan Bukayo Saka bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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