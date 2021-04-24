PSG Metz'i yendi, liderliğe yükseldi

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 34. haftada Saint-Symphorien Stadı'nda Metz'e konuk oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 4. dakikada yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci devrede ev sahibi Metz, 46. dakikada Fabien Centonze'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan PSG, 59. dakikada Mbappe ve 89. dakikada penaltıdan Mauro Icardi'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Puanını 72'ye yükselten PSG, maç fazlasıyla Lille'in önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Metz ise 43 puanda kaldı.