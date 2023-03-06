PSG'de Neymar sezonu kapattı

Paris-Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'dan kötü haber geldi.

Ligue 1'in 24. haftasında oynanan PSG-Lille maçının 51.dakikasında sakatlanan Neymar'ın sağlık durumu belli oldu.

PSG tarafından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun ayak bileğinde yaşadığı sakatlıktan ötürü 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

31 yaşındaki yıldız oyuncu sakatlığının ardından sezonu kapattı.

Neymar bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 29 resmi maça çıktı ve bunların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2362 dakika süre alan Brezilyalı yıldız, 18 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu.