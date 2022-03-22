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Spor

PSG'de Sergio Ramos'un bileti kesildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in defans oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını ayırmayı planladığı iddia edildi.

22 Mart 2022 Salı 21:08 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 21:08
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Paris Saint-Germanin, sakatlıklar nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Sergio Ramos için kararını verdi.

Fransız basınında yer alan haberde; PSG'nin, 30 Mart'ta 36 yaşına girecek Ramos ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

SADECE 5 MAÇTA OYNADI

PSG'ye sezon başında Real Madrid'den bonservissiz bir şekilde transfer olan Ramos, sadece 5 maçta süre alırken, bir gol atma başarısı gösterdi.

RAMOS YERİNE NDUKA

Fransız ekibinin, Ramos yerine de bir savunmacı aradığı ve Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Evan Nduka için girişimde bulunduğu aktarıldı.

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