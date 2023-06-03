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Spor

PSG'de yaprak dökümü! Bu sefer Sergio Ramos

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de Lionel Messi'den sonra deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos'ta sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
PSG'de yaprak dökümü! Bu sefer Sergio Ramos
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos, sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacak.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi yenilenmeyen Ramos'un bu akşam Clermont ile oynanacak Ligue 1'deki son hafta karşılaşmasından sonra takımdan ayrılacağı belirtildi.

Kariyerinde ülkesinin Sevilla ve Real Madrid takımlarında oynayan Ramos, 2021'de PSG'ye transfer oldu. İki kez Ligue 1 ve bir defa Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadığı PSG'de 57 maça çıkan 37 yaşındaki Ramos, 5 gol kaydetti.

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden PSG'de Ramos'un yanı sıra Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin de Clermont maçından sonra takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.

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