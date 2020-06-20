PSG'de yaprak dökümü! O isim de ayrılacağını açıkladı

20 Haziran 2020 Cumartesi 20:13 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 20:13

Koronavirüs salgını nedeniyle Fransa Ligi iptal edildi ve Paris Saint Germain'in şampiyon olarak kabul edildi. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden ve Ağustos ayında maça çıkacak olan Paris Saint Germain'de iki ismin, bu maçlara çıkmayacağı bilgisine ulaşıldı.

Fransız basını, PSG ile sözleşmesini yenilemeyen ve 30 Haziran'da takıma veda edecek olan Edison Cavani ve Thiago Silva, PSG'nin Şampiyonlar Ligi maçlarında oynamayacağını duyurdu.

RMC Sport'un haberine göre, PSG'de Thiago Silva ve Edinson Cavani'den sonra, sözleşmesi sona eren sağ bek Thomas Meunier de teklifi kabul etmedi ve takımdan ayrılmaya karar verdi.