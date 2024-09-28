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Spor

PSG'den 3 gollü galibiyet

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Paris Saint-Germain, Rennes ile kozlarını paylaştı. Mücadele PSG'nin 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı.

28 Eylül 2024 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
PSG'den 3 gollü galibiyet
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Fransa Ligue 1'in 6. hafta maçında PSG, sahasında Rennes ile karşılaştı. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30 ve 68. dakikalarda Bradley Barcola, 58. dakikada Lee Kang-In kaydetti. Rennes'in tek golü 75. dakikada Kalimuendo'dan geldi.

Bu sezon PSG formasıyla 7 maça çıkan genç oyuncu Barcola, 6 gole ulaştı.

Bu sezon ligde 5. galibiyetini alan Luis Enrique'nin öğrencileri henüz mağlup olmadı. Fransız devi ilk ve tek puan kaybını 1-1'lik Reims deplasmanında aldı.

PSG bu sonucun ardından puanını 16'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Rennes ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nice'e konuk olacak. Rennes ise Monaco'yu ağırlayacak.

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