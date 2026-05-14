PSG'den Federico Valverde hamlesi

El Chiringuito'nun haberine göre PSG, Real Madrid'in yıldız orta sahası Federico Valverde için harekete geçti.

Haberde, Paris ekibinin sportif direktörü Luis Campos'un Uruguaylı yıldızın yakın çevresiyle iletişime geçtiği belirtildi. Fransız devinin, orta saha hattını güçlendirmek için Valverde'yi önemli hedeflerden biri olarak gördüğü aktarıldı.

Ancak El Chiringuito gazetecisi Marcos Benito, bu temasların transferin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Benito, "Bu durum oyuncunun ayrılmak istediği ya da Real Madrid'in satış kararı aldığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.