14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Spor

PSG'den Federico Valverde hamlesi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fransız devi PSG, Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu Federico Valverde için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
El Chiringuito'nun haberine göre PSG, Real Madrid'in yıldız orta sahası Federico Valverde için harekete geçti.

Haberde, Paris ekibinin sportif direktörü Luis Campos'un Uruguaylı yıldızın yakın çevresiyle iletişime geçtiği belirtildi. Fransız devinin, orta saha hattını güçlendirmek için Valverde'yi önemli hedeflerden biri olarak gördüğü aktarıldı.

Ancak El Chiringuito gazetecisi Marcos Benito, bu temasların transferin gerçekleşeceği anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Benito, "Bu durum oyuncunun ayrılmak istediği ya da Real Madrid'in satış kararı aldığı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

