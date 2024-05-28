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Spor

PSG'den Gürcü yıldız için 100 milyon euro!

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasıyla yeni yıldız arayışlarını hızlandırdı. Fransız ekibi, Napoli'nin Gürcü futbolcusu için 100 milyon euro bedeli gözden çıkardı. İşte detaylar...

28 Mayıs 2024 Salı 19:57 - Güncelleme:
PSG'den Gürcü yıldız için 100 milyon euro!
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Ligue 1'de sezonu şampiyon tamamlayan fakat takımın yıldızı Kylian Mbappe'yi kaptıran Paris Saint-Germain gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

100 MİLYON EURO

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Paris Saint-Germain gözünü Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia'ya çevirdi.

Haberin detaylarında Fransız devinin, 23 yaşındaki Gürcü oyuncu için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı söylendi.

Kylian Mbappe'nin ayrılığını aratmamak isteyen yönetimin bu transferi bitirmek için yoğun çaba da sarf ettiği iddia edildi.

45 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 45 resmi maça çıkan Khvicha Kvaratskhelia bu karşılaşmalarda 11 gol 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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