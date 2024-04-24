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Spor

PSG'den Lamine Yamal için astronomik teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal için 200 milyon euronun üzerine çıkabileceği ileri sürüldü.

24 Nisan 2024 Çarşamba 15:08 - Güncelleme:
PSG'den Lamine Yamal için astronomik teklif
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Paris Saint-Germain'in Mbappe'nin ayrılığı sonrası Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal'ı renklerine bağlamak istiyor.

PSG, LAMINE YAMAL İÇİN 200 MİLYON EURONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Le Persien'in aktardığı habere göre, Paris Saint-Germain, Barcelona'nın 16 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ı kadrosuna katmayı arzuluyor. Bu transferi gerçekleştirmek için tüm kozlarını oynamaya hazırlanan PSG, daha önce Barcelona tarafından reddedilen 200 milyon euroluk teklifinin üzerine çıkabilir.

JORGE MENDES DETAYI

Lamine Yamal'ın PSG'ye transferini kolaylaştıracak bir diğer unsurun da menajerinin Jorge Mendes olması gösterildi. Jorge Mendes, PSG'de Warren Zaire-Emery ve Vitinha'nın da menajerliğini yapıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

Lamine Yamal'ın transferinde en büyük engelin ise 1 milyar euroyu bulan serbest kalma bedeli. Ancak bu konunun PSG Başkanı Nasser Ghanim El-Khelaifi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta arasında yapılacak görüşmeyle çözülebileceği belirtiliyor.

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