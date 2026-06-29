PSG'den Lucas Chevalier kararı

Paris Saint-Germain'de Lucas Chevalier'in geleceğiyle ilgili karar netleşti. Le Parisien'in haberine göre Fransız kulübü, 24 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırmayı planlamıyor.

CHEVALIER AYRILIK TALEBİNDE BULUNMADI

Haberde Lucas Chevalier'in PSG'den ayrılma isteğini dile getirmediği belirtildi. Fransız kalecinin, teknik direktör Luis Enrique'nin güvenini koruduğu aktarıldı.

PSG'nin de oyuncuyla yollarını ayırma yönünde bir planı olmadığı ifade edildi.

SAFONOV'UN GERİSİNDE KALDI

Lucas Chevalier'in geçen sezon kaleci rekabetinde Matvey Safonov'un gerisinde kaldığı belirtildi. Fransız oyuncu, 23 Ocak'tan bu yana PSG forması giymedi.

Chevalier, geçen sezon Ligue 1'de toplam 17 maçta görev yaptı.