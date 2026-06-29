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Spor

PSG'den Lucas Chevalier kararı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain 24 yaşındaki kaleci Lucas Chevalier'in geleceği hakkında kararını verdi.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 13:47 - Güncelleme:
PSG'den Lucas Chevalier kararı
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Paris Saint-Germain'de Lucas Chevalier'in geleceğiyle ilgili karar netleşti. Le Parisien'in haberine göre Fransız kulübü, 24 yaşındaki kaleciyle yollarını ayırmayı planlamıyor.

CHEVALIER AYRILIK TALEBİNDE BULUNMADI

Haberde Lucas Chevalier'in PSG'den ayrılma isteğini dile getirmediği belirtildi. Fransız kalecinin, teknik direktör Luis Enrique'nin güvenini koruduğu aktarıldı.

PSG'nin de oyuncuyla yollarını ayırma yönünde bir planı olmadığı ifade edildi.

SAFONOV'UN GERİSİNDE KALDI

Lucas Chevalier'in geçen sezon kaleci rekabetinde Matvey Safonov'un gerisinde kaldığı belirtildi. Fransız oyuncu, 23 Ocak'tan bu yana PSG forması giymedi.

Chevalier, geçen sezon Ligue 1'de toplam 17 maçta görev yaptı.

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