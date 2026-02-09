PSG'den Marsilya'ya tarihi fark: 5-0

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan 'Le Classique' maçını ev sahibi PSG, 5-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 37. dakikalarda Ousmane Dembele, 64. dakikada Facundo Medina kendi kalesine, 66. dakika Khvicha Kvaratskhelia, 74. dakikada Lee Kang-In kaydetti.

DERBİ TARİHİNİN EN FARKLI SKORU

Bu sonuç aynı zamanda 1971'den bu yana Le Classique tarihinin en farklı galibiyeti oldu. PSG, 112. derbi maçında 53. galibiyetini elde etti.

PSG, LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

PSG, bu sonuçla birlikte ligde puanını 51'e çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu.

Marsilya ise 39 puanda kaldı ve son 2 haftadaki 5 puan kaybıyla zirvenin 12 puan gerisine düştü, şampiyonluk umudu tükendi.

MARSİLYA'NIN ZOR SINAVLARI BİTMİYOR

PSG, gelecek hafta Rennes deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Strasbourg ile bir zorlu mücadeleye daha çıkacak.