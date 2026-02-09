İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6302
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6951.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG'den Marsilya'ya tarihi fark: 5-0

PSG, Le Classique'te Marsilya'yı 5-0 mağlup ederek derbi tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

HABER MERKEZİ9 Şubat 2026 Pazartesi 00:45 - Güncelleme:
PSG'den Marsilya'ya tarihi fark: 5-0
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan 'Le Classique' maçını ev sahibi PSG, 5-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 37. dakikalarda Ousmane Dembele, 64. dakikada Facundo Medina kendi kalesine, 66. dakika Khvicha Kvaratskhelia, 74. dakikada Lee Kang-In kaydetti.

DERBİ TARİHİNİN EN FARKLI SKORU

Bu sonuç aynı zamanda 1971'den bu yana Le Classique tarihinin en farklı galibiyeti oldu. PSG, 112. derbi maçında 53. galibiyetini elde etti.

PSG, LİDERLİK KOLTUĞUNU KORUDU

PSG, bu sonuçla birlikte ligde puanını 51'e çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu.

Marsilya ise 39 puanda kaldı ve son 2 haftadaki 5 puan kaybıyla zirvenin 12 puan gerisine düştü, şampiyonluk umudu tükendi.

MARSİLYA'NIN ZOR SINAVLARI BİTMİYOR

PSG, gelecek hafta Rennes deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Strasbourg ile bir zorlu mücadeleye daha çıkacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.